Барнаул, , 11:00 — REGNUM Предложение проверять электрическую проводку в квартирах корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин:

«Безусловно, эту тему надо изучать. Действительно, у нас в ТСЖ ежегодно возникали 2−5 возгораний в квартирных щитках и в подвалах. Правда, это не приводило к пожару, поскольку просто вырубались предохранители. Тогда мы в ТСЖ за 12 тысяч заказали обследование, и нам рекомендовали провести капитальный ремонт общедомовых сетей. Решением собрания за счет средств «капитального ремонта» мы провели замену всей общедомовой проводки и щитков. И вот уже третий год нет ни одного возгорания. Хотя пришлось потратить 1,3 миллиона рублей.

А вот внутри квартир было два случая, когда жители обращали внимание на искрение в коробках и розетках, но это, как правило, старые советские «скрутки» алюминиевых проводов. Поэтому электрик ТСЖ просто устанавливал клеммы. Но чаще другая проблема — это перегорание провода. Тогда жителям приходится нанимать электриков и штробить стены и прокладывать новую проводку. Однако данная инициатива явно лоббируется заинтересованными энергетиками, которые за подобные проверки просто потребуют повысить размер платежей по текущему содержанию жилья.

Но, как правило, тут же набегут «проходимцы-бизнесмены», которые под видом проверки стремятся сорвать куш. Так, появилась масса фирм, которые предлагают провести проверки счетчиков, проверки газового оборудования. Поэтому любая вроде бы правильная идея обрастает мошенниками».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах принадлежит Общественной палате РФ и НП «ЖКХ Контроль». По мнению её авторов, неисправная проводка, а также несоблюдение требований к ремонту электрооборудования нередко становятся причиной коротких замыканий и пожаров. Вместе с тем собственники не обязаны впускать проверяющих, а вход без спроса нарушает право собственности.