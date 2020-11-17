Челябинск, , 10:59 — REGNUM В Челябинской области за сутки стало известно ещё о восьми умерших пациентах с коронавирусом. Свежие данные приводит оперштаб.

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От COVID-19 скончались четверо мужчин 49, 57, 72 и 73 лет. Также по той же причине ушли из жизни 63-летняя и 69-летняя женщины. Ещё двое умерли от других заболеваний. У 71-летнего мужчины были постинфарктный кардиосклероз и сахарный диабет, а у 72-летнего — сахарный диабет и артериальная гипертензия.

С весны от COVID-19 скончались уже 234 пациента. Ещё 525 ушли по другим причинам.