Москва, , 11:00 — REGNUM Накануне доставленный в Первую Градскую больницу художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный выписан из медучреждения. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе цирка.

«Аскольд Вальтерович уже дома. Пока сегодня он будет находиться дома, на работу не придет», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там указали, что 18 ноября по состоянию артиста будет ясно, сможет ли он работать и добавили, что в настоящее время у дрессировщика хорошее самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что врачи госпитализировали художественного народного артиста России Аскольда Запашного с подозрением на артериальную гипотензию.