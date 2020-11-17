Тюмень, , 10:52 — REGNUM В Тюменской области половина больничных коек заполнена людьми старшего возраста. Количество пенсионеров старше 65 лет, заболевших COVID-19, увеличилось в регионе на 57% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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«Основная масса самых тяжёлых пациентов с ковид — это люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет, болезни сердца, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, а также заболевания легких», — объяснила Ольга Кузнечевских.

Кроме того, растёт число заболевших COVID-19 в возрасте от 40 до 64 лет. За последнюю неделю их количество увеличилось на 48%.

«Ситуация напряжённая. Одна медицина с этой ситуацией не справится. Мы просим тюменцев не выходить из дома без необходимости и не посещать места массового пребывания людей. Минимизировать все свои встречи, праздники и семейные торжества. Режим самоизоляции возвращается», — отметила заместитель губернатора.