Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 349 случаев заражения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешние показатели — максимальные за осень 2020 года. Больше носителей вируса за сутки выявляли лишь 3 июня (357 человек).

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (191 случай), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Теперь в регионе подтверждён 41 361 случай выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области недосчитались 6,5% доходов бюджета из-за пандемии COVID-19.

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