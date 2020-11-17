Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM С начала учебного года среди учителей в Казахстане выявили 241 случай заражения коронавирусом. Об этом 17 ноября заявила глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.

По её словам, расследование каждого случая заражения проводится независимо от профессиональной принадлежности. «Проводится эпидрасследование, устанавливаются контактные, проводятся все противоэпидемические мероприятия в очагах», — сказала Есмагамбетова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов заявил, что с начала учебного года среди школьников республики выявили 825 случаев заражения коронавирусом.

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