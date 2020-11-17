Варшава, 17 ноября 2020, 10:43 — REGNUM Экшен-игра Butcher от независимой студии Transhuman Design стала временно бесплатной в сервисе GOG. Об этом 16 ноября сообщает издание PCGamer.
Butcher стала временно бесплатной в рамках акции «Сделано в Польше». Акция закончится 18 ноября 2020 года.
Напомним, Butcher — это двухмерный ретро-шутер, в котором геймеры управляют киборгом, пытающимся уничтожить человечество. Игра вышла в 2016 году и получила множество положительных отзывов.
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