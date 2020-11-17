Соликамск, Пермский край, , 10:43 — REGNUM В Пермском крае в ближайшее время материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности заместителя начальника исправительной колонии №9 с обвинительным заключением поступят в суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года без соответствующего заключения врачей замначальника соликамской колонии дал незаконное указание о помещении одного из заключенных в психиатрическое отделение больницы, находящейся при исправительном учреждении. Кроме того, он же не предпринял мер по предотвращению нарушений режима отбывания наказания, что повлекло массовую драку заключенных и причинение не менее чем 25 содержащимся в исправительном учреждении гражданам вреда здоровью различной степени тяжести.

Стоит отметить, соликамская исправительная колония получила скандальную известность из-за ряда резонансных происшествий. Около года назад в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено сексуальное насилие в отношении одного осужденного. Осенью 2019 года правоохранители заявили о массовой драке к ИК-9. Впоследствии колония отметилась еще одним ЧП — осужденный залез на вышку и требовал встречи с прокурором.

Читайте ранее в этом сюжете: В пермской колонии скончался заключённый