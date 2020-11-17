Брянск, , 10:40 — REGNUM Ещё 144 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 17 ноября, что на два меньше предыдущих суток. Выписаны после выздоровления ещё 23 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области зарегистрировали 15 тыс. 144 положительных теста на инфекцию. Выздоровели 11 тыс. 394 человека.

Лаборатории за сутки провели 994 исследования, в целом на коронавирус проверено 269 тыс. 922 теста.