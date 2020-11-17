Уфа, , 10:40 — REGNUM 121 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зарегистрировано 12 565 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 11 154 человек, включая 44 человек за минувшие сутки.

Сообщается, что в минувшие 24 часа зафиксирована смерть одного пациента с COVID-19. Всего в Башкирии умерли 69 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что на дому продолжают лечение 1025 человек, а в больницах — 317 пациентов.

Согласно данным республиканского минздрава, на 16 ноября в регионе за сутки было выявлено 323 случая внебольничной пневмонии, при этом 310 пациентов выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по состоянию на 16 ноября в Башкирии было выявлено 116 случаев заражения коронавирусом.

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