Москва, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 22 410 носителей коронавируса, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Это на 368 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 22 778 случаев заражения. Отметим, что результат прошлых суток был рекордным.

Всего в России за весь период пандемии выявили 1,97 млн случаев заражения коронавирусом.