Челябинск, , 10:29 — REGNUM В Челябинской области были задержаны пассажирские поезда №332 Уфа — Нижневартовск и №124 Белгород — Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошёл утром 17 ноября на перегоне Мисяш — Бишкиль. Поезда задержали по техническим причинам. Первый опоздал на 57 минут, а второй — на 39.

«Железнодорожники принимают меры для ввода поездов в график», — говорится в сообщении ЮУЖД. Железнодорожники также приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.