Ташкент, , 10:28 — REGNUM Граждане Узбекистана смогут вернуться домой из Китая через Южную Корею. Это стало известно во время видеоконференции посольства Узбекистана в КНР с соотечественниками, 17 ноября сообщает агентство «Дунё».

Граждане республики могут воспользоваться авиарейсами Пекин — Сеул. Компания «Узбекистанские авиалинии» каждую пятницу выполняет рейс Сеул — Ташкент.

В посольстве также сообщили, что 17 ноября одна из китайских авиакомпаний выполнит чартерный рейс Сиань — Ташкент. Студентам представляются скидки при предъявлении студенческого билета или справки с места учебы.

В онлайн-встрече, организованной узбекистанским посольством в Китае, приняли участие 100 человек из разных регионов КНР. Видеоконференция была посвящена обращениям граждан.