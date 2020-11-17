Киев, 17 ноября 2020, 10:34 — REGNUM Украина признана самой неблагополучной страной Восточной Европы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Legatum Institute. Отчёт опубликован на официальном сайте организации.
Всего в рейтинге участвовали 167 государств, Украина заняла 92-е место по уровню безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования и состоянию экологии.
В начале списка оказались Дания, Норвегия и Швейцария, в конце — Южный Судан.
Авторы исследования отметили, что в 2020 году уровень благосостояния всех стран снизился из-за последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявил, что экономическая стабильность Украины поддерживается за счёт средств Международного валютного фонда (МВФ).
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