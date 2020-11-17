Барнаул, , 10:27 — REGNUM Студенты Алтайского госуниверситета (АлтГУ) написали обращение, в котором потребовали перевести их на дистанционное обучение. Как следует из информации, опубликованной на сайте «Толк», на такую меру авторы петиции решились потому, что опасаются за свою жизнь и здоровье: в вузе, по их заявлению, не соблюдаются меры по профилактике коронавируса.

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Многие учащиеся и преподаватели, по словам студентов, уже переболели ковидом или болеют прямо сейчас, некоторые — в тяжелой форме: на занятиях сидят по 8−10 человек, остальные болеют или не ходят, так как не хотят заразиться. В других вузах Барнаула, по словам авторов письма, та же самая ситуация.

«Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц. Нам нужен дистант. Это наше законное право!» — говорится в письме. Администрация АлтГУ пообещала дать официальный комментарий на коллективное обращение позже.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией. По состоянию на 17 ноября суточный прирост составил +48 пациента и ОРВИ (+163 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 154 человека (+235 за сутки). На дистанционном обучении студенты АлтГУ были в начале осени.

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