Рязань, , 10:28 — REGNUM Первая группа волонтёров начала работать на ковид-площадке областной клинической больницы в Рязани. Добровольцы трудятся в «зелёной» и в «красной» зонах, сообщает региональная оперативная рабочая группа.

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Волонтёров решено привлечь для разгрузки врачей и оказания дополнительной помощи пациентам. Так, в «красной» зоне добровольцам поручено транспортировать больных, разносить им передачи от родственников, проводить уборку. В числе прочего, волонтёров будут обучать обращать внимание на состояние пациентов — специалисты уверены, что весь персонал, который находится в больнице, должен быть нацелен на оказание помощи пациенту в случае ухудшения его состояния. С инициативой привлечения волонтёров на ковид-площадки выступил на заседании правительства 13 ноября первый заместитель председателя областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Хубезов.

«Мы планируем запустить систему каскадного обучения. Из всех районов, где есть ковид-госпитали, к нам приезжают волонтёры — 32 человека. Они будут работать по две недели. Пройдя обучение здесь, они станут организовывать такую систему на местах», — сказал Дмитрий Хубезов.

Проект поддержал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, это опыт будет первым в России.

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