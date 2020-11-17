Рязань, 17 ноября 2020, 10:28 — REGNUM Первая группа волонтёров начала работать на ковид-площадке областной клинической больницы в Рязани. Добровольцы трудятся в «зелёной» и в «красной» зонах, сообщает региональная оперативная рабочая группа.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»
Волонтёров решено привлечь для разгрузки врачей и оказания дополнительной помощи пациентам. Так, в «красной» зоне добровольцам поручено транспортировать больных, разносить им передачи от родственников, проводить уборку. В числе прочего, волонтёров будут обучать обращать внимание на состояние пациентов — специалисты уверены, что весь персонал, который находится в больнице, должен быть нацелен на оказание помощи пациенту в случае ухудшения его состояния. С инициативой привлечения волонтёров на ковид-площадки выступил на заседании правительства 13 ноября первый заместитель председателя областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Хубезов.
Проект поддержал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, это опыт будет первым в России.
Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской облбольнице запустят новый волонтёрский проект