Иваново, , 10:25 — REGNUM Детские спортивные секции на территории Ивановской области получили разрешение на работу в очном режиме, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Поправки, разрешающие работу организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей по спортивной подготовке, внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Возобновление работы разрешено, но при условии строгого соблюдения установленных регламентов.

«Требование об ограничении деятельности учреждений дополнительного образования по другим программам подготовки действует до издания соответствующего указа губернатора», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 октября на территории Ивановской области всем организациям дополнительного образования, как государственным, так и частным, было предписано перевести занятия на дистанционный режим.