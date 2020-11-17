Иваново, 17 ноября 2020, 10:25 — REGNUM Детские спортивные секции на территории Ивановской области получили разрешение на работу в очном режиме, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Поправки, разрешающие работу организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей по спортивной подготовке, внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Возобновление работы разрешено, но при условии строгого соблюдения установленных регламентов.
Как сообщало ИА REGNUM, с 26 октября на территории Ивановской области всем организациям дополнительного образования, как государственным, так и частным, было предписано перевести занятия на дистанционный режим.