Ростов-на-Дону, 17 ноября 2020, 10:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону временно приостановят движение троллейбусов, выходящих на транспортные артерии Западного жилого массива. Об этом сообщается на сайте мэрии, передаёт ИА REGNUM.
«В период с 6:00 до 16:00 18 ноября движение троллейбусов по муниципальным маршрутам № 8, 10, 12 будет приостановлено. Пассажирские перевозки компенсируют муниципальными автобусными маршрутами № 4, 34, 16», — уточняется в сообщении.
Вынужденный простой электротранспорта связан с выполнением ремонтных работ на подстанции ЦЭС Р-8.