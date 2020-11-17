Ханты-Мансийск, , 10:20 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 198 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 207 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 17 ноября зарегистрировано 31 652 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 26 464 человек, 329 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 17 ноября составляет 1,01. За сутки на COVID-19 обследовано 5 901 человек, всего — 943 353. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию в регионе составляет 95,22%.