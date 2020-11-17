Пермь, , 10:19 — REGNUM В Прикамье в 2020 году 593 человека в возрасте от 14 лет до 21 года удостоились звания «гордость Пермского края». Они получили нагрудный знак отличия, сертификат и денежную премию в размере 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Конкурс проходит по четырем номинациям: «Общественная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Интеллект». По словам губернатора Дмитрия Махонина, такие конкурсы, как «Гордость Пермского края», являются отличной мотивацией для молодежи, чтобы проявлять себя и свои таланты.

В проекте широко представлена номинация «Физическая культура и спорт» — 205 школьников и студентов получили награду за спортивные достижения. В номинации «Интеллект» отмечен 171 победитель и призер предметных олимпиад, интеллектуальных турниров и чемпионатов. В номинации «Культура и искусство» награды получили 163 человека. Еще 54 представителя молодежи удостоены знака отличия за участие в общественных проектах, волонтерских и спасательных движениях в номинации «Общественная деятельность».

Добавим, премия «Гордость Пермского края» вручается с 2016 года. За пять лет ее обладателями стали более 3 тыс. молодых людей.