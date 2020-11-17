Лондон, , 10:25 — REGNUM Заболевание COVID-19, протекавшее в нетяжёлой форме, вызывает у 70% пациентов повреждения одного или нескольких органов. К такому выводу пришли эксперты британской группы Coverscan, пишет издание Daily Mail.

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Учёные изучили симптомы более чем 200 пациентов, которые легко переносили коронавирусную инфекцию. У этих людей, отмечено в исследовании, довольно долго сохранялись симптомы болезни. Так, на одышку, мышечные спазмы и головные боли они жаловались даже спустя несколько месяцев.

У почти 70% повреждены один или несколько органов, чаще это лёгкие, сердце и поджелудочная железа. Осложнения после перенесённой болезни также связаны с работой почек, печени и селезёнки.

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