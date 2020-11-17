Симферополь, , 10:15 — REGNUM В республике Крым за сутки подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом, это на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая — завозные из-за рубежа», — написал Аксёнов.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на заражение коронавирусом 1496 человек.

За период пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирусом получили 12 522 человека, выздоровели 8080 человек. Жизни 212 человек спасти не удалось.