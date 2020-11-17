Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Петербурге суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом вырос еще примерно на сотню человек. Как сообщает 17 ноября оперативный штаб, город снова побил собственный «рекорд»: за последние сутки вирус нашли у 2130 граждан.

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Накануне власти отчитывались о 2039 новых случаях, днем ранее — о 1944 зараженных за сутки. Суточная цифра возросла от 1000 до 2000 всего за 12 дней.

Всего к этому моменту коронавирус подтвердили у 85 873 жителей Петербурга. Выздоровел от COVID-19 из них 50 831 человек, включая 1098 выписанных за последние сутки.

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На 16 ноября в Петербурге из 10 846 коек для пациентов с ковидом и пневмониями свободными оставались 1076 коек, то есть всего 9,9%.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 22 410 человек в 85 регионах, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 971 013 случаев.

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