Челябинск, , 10:15 — REGNUM Смерть двухлетней девочки в ковидном госпитале Челябинска будут разбирать эксперты из минздрава области и горздрава. Они войдут в специальную комиссию, сообщили журналистам в городском управлении здравоохранения.

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Как пишет 74.ru со ссылкой на представителей горздрава, ребёнок поступил в ГКБ №9 в тяжёлом состоянии 7 ноября. В больнице её состояние было стабильным, но 16 ноября ухудшилось. Усилия медиков не помогли спасти девочку.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка скончалась 16 ноября. У неё было хроническое заболевание.

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