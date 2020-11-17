Москва, , 10:19 — REGNUM Уровень загрязненности воздуха в России в текущем году на данный момент уже превысил рекордные показатели за последние 16 лет. Об этом 17 ноября сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, приводимом РБК.

Уточняется, что в 2020 году отмечено рекордное число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, причем после весеннего локдауна в большем количестве российских регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился. Так, объем ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысил максимальные значения десятилетней давности, а в сравнении с 2019 годом вырос в три раза.

Также, как рассказали эксперты, под высоким загрязнением ими понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз, а под экстремально высоким — превышение предельной допустимой концентрации в 20−29 раз при сохранении данного уровня более двух суток, или в 30−49 раз при сохранении от восьми часов и больше, или в 50 и более раз при разовой фиксации.

При этом отмечается, что наибольшее число случаев загрязнений атмосферного воздуха — 112, было зафиксировано в Самарской области, далее следуют Республика Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский край (8) и Красноярский край (7).

Кроме того, указывается, что среди городов наибольшее число загрязнений зафиксировано в Самаре, Селенгинске (Бурятия), Чите (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Камчатском крае внедрят комплексную систему мониторинга окружающей среды.

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