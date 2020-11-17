Тбилиси, , 10:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3117 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 ноября разместили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 85 952 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 68 929 победили инфекцию, в том числе 3638 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 778 человек с диагнозом COVID-19, из них 48 — в течение последних суток, что является самым высоким показателем для страны за время пандемии. В стационаре лечат 5662 пациента, в оборудованных гостиницах — 3351. На карантин поместили 2797 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 3157 носителей SARS-CoV-2, а 3230 ранее заразившихся коронавирусом медики признали здоровыми.

Как сообщили в Тбилисской инфекционной больнице, у ее директора Тенгизa Церцвадзе, координирующего работу всех ковидных госпиталей в стране, также выявили коронавирус. Госпитализация ему не требуется, он проходит лечение дома.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе объявил о необходимости ужесточить в стране ограничительные меры, которые введены для профилактики пандемии. Подробности должны объявить сегодня, 17 ноября. Гамкрелидзе подчеркнул, что новые меры вводить не предполагается.

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