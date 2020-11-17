Кемерово, , 10:09 — REGNUM Студенты Кемеровского государственного университета со следующей недели частично вернутся к очным занятиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

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«В Кемеровском госуниверситете подписан приказ от 17 ноября 2020 года «Об организации работы в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки». С 23 ноября студенты КемГУ вернутся к очным занятиям, — уточнили в университете. — Лекционные поточные занятия будут проводиться в дистанционном режиме, практические и лабораторные — очно. Занятия обучающихся заочной и очно-заочной форм продолжатся в дистанционном режиме».

При этом учебные занятия, проводимые педагогами старше 65 лет, имеющими хронические заболевания, а также беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до 14 лет, будут проходить в дистанционном формате.