Пермь, , 10:07 — REGNUM В Пермском крае прекратили уголовное производство по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора коммерческой организации, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в 2015—2017 годах в налоговых отчетах руководство предприятия указало сфальсифицированные первичные счета-фактуры и накладные о якобы поставленной продукции от шести фирм. Ущерб бюджетам разных уровней от таких действий оценили в 175 млн рублей, на такую суммы было недополучено налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Активы предприятия попали под арест.

После того, как следователь разъяснил подозреваемому положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства и до окончания предварительного следствия руководитель компании возместил полностью ущерб — 240 млн рублей (с учетом пени и штрафов, доначисленных налоговиками) по результатам налоговой проверки, уголовное дело было прекращено.