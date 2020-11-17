Глава минздрава Франции о пандемии: «Пошла на спад»
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пандемия вируса SARS-CoV-2 в стране «пошла на спад». Министр также надеется начать вакцинацию от коронавируса в начале 2021 года.
В своем интервью телеканалу BFM TV во вторник, 17 ноября, Веран заявил, что «пандемия пошла на спад, но это не означает, что мы победили вирус. Это означает, что вирус продолжает активно распространяться, но мы постепенно возвращаем контроль над ним. Это означает, что государственные меры эффективны».
Министр также добавил, что пока не знает, когда карантинные меры будут отменены, и что правительство «не может допустить, чтобы жители Франции массово собирались везде» на новогодние праздники.
«Мне нужно знать, является ли вакцина эффективной и надежной, и если она эффективна и надежна, то мы постараемся начать вакцинацию в начале 2021 года», — объявил глава министерства здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября около 30 депутатов Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом открыть магазины 27 ноября, в день «черной пятницы», когда большинство торговых центров устраивают распродажи.
Учёные рассказали, как пандемия обогатила лексикон
Пандемия коронавирусной инфекции не только изменила условия жизни людей, но и породила десятки новых слов. Об этом сообщили учёные-лингвисты из России, Финляндии, Швеции и Испании.
Тюрьма за День благодарения — это не по-американски: пресс-секретарь Трампа
Радикализм радикальных демократов доходит до абсурда, пишет пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в своем твиттере 17 ноября.
«Радикально левый губернатор штата Орегон», говорит Макинани, запретил собираться на День благодарения компании более чем из шести человек. А Джо Байден и вовсе ограничил эту цифру пятью людьми.
«Радикальный губернатор даже грозит тюремным заключением людям за то, что они собираются семьями на День благодарения. Это абсурдный левый контроль. Вообще не по-американски!» — возмущается пресс-секретарь.
МИД РФ отреагировал на обвинения в кибератаках на создателей вакцин
Сообщения о «российских» кибератаках на создателей вакцин от коронавируса — это дань политической моде. Москва сожалеет о такой тенденции, заявил 17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Несколько кибератак ранее зафиксировали в компании Microsoft. Утверждается, что хакеры из России и КНДР действовали против семи компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, разрабатывающих вакцины.
«Фондовый рынок закрывается на рекордно высоком уровне, стирая последние из своих пандемических потерь» — советник президента США Иванка Трамп, 17 ноября, Твиттер.
«Судьба нашей экономики зависит от того, как мы будем бороться с этим смертельным вирусом. В этом нет никаких сомнений» — американский сенатор Камала Харрис, 17 ноября, Твиттер.
«Букет ловить — сидя»: конгрессмен высмеял ограничения для свадеб в Огайо
Если вы хотите провести свадебное торжество в штате Огайо, вам следует знать новые правила, рассказывает конгрессмен Джим Джордан в своем твиттере.
В Швеции за неделю провели свыше 220 тыс. тестов на коронавирус
За первую неделю ноября в Швеции было проведено 228 023 теста на коронавирус, что на 38 722 теста больше, чем неделей ранее. Однако, несмотря на увеличение масштабов проводимого тестирования, местные региональные власти заявляют, что лаборатории уже достигли предельных возможностей при обработке взятых проб. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
«Ситуация очень напряженная, так как многие регионы сейчас сигнализируют о том, что они достигли предельных показателей тестирования или вот-вот это сделают», — заявила Эмма Спак, глава департамента Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции.
Она отметила, что предыдущая цель заключалась в проведении порядка 100 000−150 000 тестов в неделю, но теперь в Швеции планируют каждую неделю проводить до 250 000 тестов.
Минздрав Польши закупил два миллиона тестов на коронавирус
Министерство здравоохранения Польши закупило два миллиона тестов на определение наличия коронавирусной инфекции по цене 21 злотый (5,5 доллара США) за единицу. Об этом передает Polskie Radio 24.
Протестующие перекрыли улицу Грушевского в центре Киева
В Киеве протестующие против «карантина выходного дня» устроили драку с полицией у стен Верховной рады.
Вирусолог призвал закрыть школы и вузы в Швеции
Сейчас коронавирусная инфекция на территории Швеции больше всего распространяется среди школьников и студентов высших учебных заведений. В свою очередь, вирусолог Никлас Арнберг из Университета Умео считает, что закрытие учебных заведений стало бы одной из эффективных мер по борьбе с пандемией коронавируса в нынешних условиях. Об этом сообщила газета Expressen.
«Распространение инфекции уменьшилось бы, если бы молодые люди больше проводили время дома, получали дистанционное образование и чаще избегали поездок на общественном транспорте», — заявил Арнберг.
В настоящее время в Швеции наблюдается рост числа госпитализаций больных с коронавирусом. Так, количество «тяжелых» пациентов с установленным диагнозом COVID-19 превысило 150 человек.
По данным государственного информационного агентства Швеции TT, больше всего коронавирус распространяется среди учащихся общеобразовательных учреждений и молодых людей в возрасте от 20 лет.
Вучич: больницы в Сербии работают на пределе из-за роста числа заражений
Президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу 16 ноября заявил, что в этот день в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка, и что за последние 24 часа было зафиксировано наибольшее количество зараженных. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
Жителей Швеции пытаются «встряхнуть» ограничениями — Dagens Nyheter
Коронавирус снова начал бесконтрольно распространяться по территории Швеции, и правительство потеряло контроль над ситуацией. Теперь премьер-министр Стефан Лёвен пытается привести граждан в чувство, запретив им собираться большими компаниями. Об этом в своей статье сообщила журналистка газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг.
Новый виток распространения коронавируса начался уже месяц назад, но правительство Швеции столкнулось с давлением со стороны представителей культуры и спорта, которые требовали смягчения действующих ограничений. Затем правительство, Агентство общественного здравоохранения и различные региональные ведомства пытались убедить граждан перестать общаться с людьми, которые не являются членами семьи. Но большого эффекта, как хотелось бы, это не принесло. Теперь власти пытаются прибегнуть к новой мере, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Поэтому премьер-министр Лёвен идет дальше и объявляет о самом жестком ограничении прав и свобод граждан Швеции за последнее время — запрете проведения массовых мероприятий с участием более восьми человек. Однако речь пока идет о богослужениях, концертах и вечерах в театрах, отметила Стенберг, добавив, что запрет на проведение столь массовых мероприятий — явный сигнал всему общему, которое должно задуматься об отказе от семейных ужинов, домашних вечеринок и других пока еще не запрещенных непубличных собраний.
Страны ОДКБ достойно проходят период пандемии — Патрушев
Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достойно проходят сложный период пандемии. Об этом 17 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе заседания в режиме видеоконференции Комитета секретарей совбезов стран ОДКБ.
Администрации 10 регионов Швеции поверглись хакерским атакам
Согласно радиостанции P3 Nyheter, за время пандемии коронавируса 10 из 21 региона Швеции были подвержены атакам хакеров. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Журналисты P3 Nyheter не называют конкретных ленов, пострадавших от действий злоумышленников. Подчеркивается, что целью взломщиков было проникновение в IT-системы региональных ведомств, которые отвечают за предоставление медицинского и социального обслуживания.
«Уровень IT-безопасности в регионах Швеции не соответствует принятым стандартам», — считает Фиа Эвальд, независимый консультант по информационной безопасности.
Однако отвечающий за цифровизацию и информационное сопровождение работы Ассоциации органов муниципального и областного управления Даниэль Фошлунд заверил журналистов, что электронные системы региональных департаментов Швеции надежно защищены.
SVT: премьер-министр Швеции дал понять, что ситуация с SARS-CoV-2 серьезна
16 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в своем обращении к гражданам объявил о новом ужесточении карантинных ограничений. На протяжение четырех недель с 24 ноября в стране запрещено проведение любых мероприятий с участием более восьми человек. В эфире телеканала SVT политический обозреватель Матс Кнутсон обратил внимание, что данная мера властей Швеции действительно является четким призывом к обществу прекратить игнорировать рекомендации властей и соблюдать предписания эпидемиологов.
«Мы живем во времена испытаний. Будет еще хуже. Выполняйте свой долг. Возьмите на себя ответственность, чтобы остановить распространение инфекции», — заявил премьер-министр.
«Стефан Лёвен неслучайно использовал такие слова, как «время испытаний», «будет хуже» и «выполняйте свой долг» … Это был явный призыв к обществу, означающий, что теперь все серьезно», — отметил Кнутсон.
Гулять нельзя, митинговать можно: сенатор в США возмущен двойным стандартом
Непоследовательными и политизированными счел антикоронавирусные меры американский сенатор Пэт Туми. Комментируя в своем твиттере новость о том, что власти Филадельфии принимают новые ограничения, сенатор выражает непонимание и негодование.
«Запрещено: есть в ресторане, ходить в школу, на работу, на похороны или свадьбу. Разрешено: огромные протесты в поддержку либеральной политики или предпочтительных политических кандидатов», — предлагает сравнение сенатор.
Ведущий инфекционист Грузии заразился коронавирусом.