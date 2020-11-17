Власти ряда стран заявляют о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Так, в Австрии приняли решение о введении жёсткого локдауна. Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса может быть продлён в Чехии. Ужесточены ограничения и в Швеции, где, вопреки заявлениям вирусологов о скором формировании коллективного иммунитета, наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

Между тем, по прогнозам аналитиков банка Citigroup, в 2021 году курс доллара может упасть на 20%. По их мнению, обвал курса иностранной валюты возможен в случае распространения вакцин от коронавирусной инфекции, что оживит международную торговлю и поспособствует восстановлению мировой экономики.

Хватает и курьёзных заявлений: так, премьер-министр Словакии Игор Матович сравнил коронавирус с коммунизмом. По его словам, с вирусом нужно бороться, «как когда-то с коммунистами», поскольку «это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать».

О том, как мир справляется с новой волной коронавируса, рассказывает ИА REGNUM.