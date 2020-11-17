Казань, , 10:34 — REGNUM В Татарии для принятия решения о введении новых ограничительных мер на новогодние праздники решающую роль будет играть уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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"Мы все-таки будем смотреть не чисто по COVID-19, а в совокупности с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, который к ним присоединится. Если этот уровень заболеваемости будет некритичным, понятно, что какие-то дополнительные меры вводиться не будут. Но если что-то пойдет не совсем в плановом порядке, то, вполне возможно, какие-то ограничения будут», — подчеркнула замглавы надзорного ведомства.

Какой-либо прогноз сейчас давать трудно, но прирост заболеваемости COVID-19 возможен, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах организаторам культурно-массовых мероприятий рекомендовано минимизировать новогодние гулянья. Об этом 16 ноября заявил глава города Наиль Магдеев и подчеркнул, что формат встречи Нового года еще не определен, но будет максимально ограничен.

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