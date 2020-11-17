Челябинск, , 10:24 — REGNUM Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На нем появилась нанесенная черной краской надпись «Не наш герой», пишет «Комсомольская правда».

Граффити с изображением дагестанского бойца появилось на трансформаторной подстанции в центре Челябинска. Его в конце октября нарисовал местный художник Тимур Абдуллаев, вдохновленный победой Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, 24 октября в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи удушающим приемом и защитил свой титул чемпиона организации в легком весе. Сразу после боя дагестанец объявил о завершении профессиональной карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.