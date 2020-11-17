Тамбов, , 09:56 — REGNUM В Тамбовской области подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 17 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 114 новых носителях инфекции.

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Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 11 645 человек.

Выздоровели в общей сложности на 17 ноября 9603 человека, 4369 пациентов из общего числа выздоровевших лечились амбулаторно. Скончались 66 человек.

На 17 ноября в стационарах на госпитализации остаются 725 человек, диагноз «пневмония» у 697 из них. Амбулаторное лечение получают 1236 человек.