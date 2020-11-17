Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Бригада московских врачей прибудет в Екатеринбург для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Группа из пяти человек обладает большим опытом лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Медики помогут местным врачам отработать эффективные методики лечения COVID-19. Также бригада поделится опытом по организации эпидбезопасности лечебного процесса и распределению потоков пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 41 тыс. случаев выявления коронавируса.