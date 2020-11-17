Пермь, , 09:52 — REGNUM В Перми избрана мера пресечения в отношении местного жителя, который задержан по подозрению в убийстве 58-летней матери. Мужчина заключен под стражу. В ближайшие дни мужчине будет предъявлено обвинение, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, сын пришел к матери в гости, но между родственниками произошел конфликт. При себе мужчина имел нож. Во время ссоры женщина получила множество ножевых ранений. Когда злоумышленник убедился, что мать мертва, он снял с женщины ювелирные украшения, замыл в квартире следы крови, а тело завернул в ковер и спрятал в гаражном массиве, недалеко от места преступления. Мужчина попытался сымитировать самовольный уход матери из дома, уничтожив часть документов, забрав из квартиры мобильный телефон и верхнюю одежду женщины.

В полицию тревожный сигнал об исчезновении женщины поступил от ее брата, который не мог дозвониться до сестры по телефону.