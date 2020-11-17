Ярославль, 17 ноября 2020, 09:50 — REGNUM Жители дома-памятника в центре Ярославля обратились в регионального отделение Общероссийского народного фронта с просьбой помочь решить вопрос с управлением дома. Об этом сообщает сайт ОНФ.
Дома № 45 на Республиканской улице был построен в середине XIX века. В здании в разное время находились управа, училище, богадельня и редакция книгоиздательства Константина Некрасова.
Как рассказали жители общественникам, причиной бед стал неудачный капитальный ремонт крыши, проведенный в 2017 году. Из-за нарушения технологии верхние этажи затопило осадками.
В части дома отключён газ из-за отсутствия вентиляции. В октябре 2020 года от дома отказалась управляющая компания. Перейти на непосредственное управление и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями жители не могут, так как в условиях пандемии коронавируса прием граждан ограничен.
Общественники предложили представителю инициативной группы жителей пройти бесплатное обучение в дистанционной школе «Ярославский управдом». Активисты ОНФ также договорились с областной общественной организацией «Ваше право» о юридических консультациях для жителей.
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