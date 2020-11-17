Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM Численность населения Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года составила 18,809 млн человек. Об этом сообщает агентство по стратегическому планированию и реформам.

На долю городского населения приходится 58,9%, на сельское население — 41,1%, на долю мужчин — 48,5%, на долю женщин — 51,5%. За год численность населения увеличилась на 238,9 тыс. человек, или 1,3%.

Наибольший прирост наблюдается в Алма-Ате — на 63,9 тыс. человек, Нур-Султане — 49,5 тыс. человек, Чимкенте — 32,8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане проживали 5,49 млн детей и подростков до 15 лет, или 30% от общей численности населения республики.

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