Москва, 17 ноября 2020, 09:52 — REGNUM Свыше 461 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 ноября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 69 550 659, из которых 438 тыс. были сделаны за истекшие 24 часа.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 14 ноября под медицинским наблюдением в России находился 458 641 человек.