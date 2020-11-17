Самара, , 09:53 — REGNUM Выработать комплексное решение по эвакуации автомобилей от зданий лечебных учреждений поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба региона, 16 ноября передает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, поступает много жалоб от жителей на то, что их автомобили эвакуируют от зданий медучреждений в тот момент, когда они там находятся. В связи с этим глава региона поручил проработать этот вопрос.

Азаров отметил, что эти автотранспортные средства могут создавать помехи для других участников дорожного движения, в том числе и для автомобилей скорой помощи. Но нужно к этому вопросу подходить разумно и понимать, что количество людей в медучреждениях сейчас больше. И это не дело, если человек с повышенной температурой, инфекцией не находит свой автомобиль, поэтому он должен искать его и ехать забирать.

Губернатор поручил чиновникам проработать этот вопрос с ГИБДД и выработать комплексное решение: при этом нужно идти навстречу жителям, но и понимать необходимость бесперебойной работы медорганизаций.

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