Симферополь, , 09:49 — REGNUM Со словами соболезнования обратился к родным председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, скончавшегося в ночь на 17 ноября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Ушел из жизни Григорий Адольфович Иоффе, наш коллега и соратник. Это невосполнимая утрата. Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек, он много сделал для Крыма и крымчан», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

«Работая в руководстве крымского парламента, он внес большой вклад в развитие нашей республики, в победу Крымской весны, в становление и развитие нового российского Крыма. Возглавлял Конституционную комиссию Республики Крым. Занимая высокий и ответственный пост председателя Общественной палаты нашей республики, Григорий Адольфович способствовал укреплению институтов гражданского общества, защите прав и свобод граждан, выработке органами власти оптимальных управленческих решений. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Григория Адольфовича, разделяю вашу боль и скорбь. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Григорий Иоффе скончался в ночь на 17 ноября. Официально причина смерти не называется, по неофициальной информации причиной смерти стали осложнения на фоне пневмонии.

Григорию Иоффе было 67 лет. С июня 2014 года он являлся бессменным председателем Общественной палаты Республики Крым.

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