Магас, , 09:45 — REGNUM В Ингушетии необходимо увеличить запас лекарственных препаратов и дооснастить медорганизации аппаратами ИВЛ. Об этом заявила 16 ноября в ходе заседания правительства региона министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

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По ее словам, внимания правительства требует ряд вопросов, в том числе подготовка лаборантов и закупка оборудования для лабораторий, дооснащение учреждений аппаратами ИВЛ и увеличение запаса лекарственных препаратов для проведения лечения от COVID-19.

В минздраве сообщили, что в настоящее время в Ингушетии развернуто 635 коек для пациентов с коронавирусом, в том числе 373 койки с подводом кислорода. Имеются также 72 реанимационные койки. На средства, предоставленные из резервного фонда правительства РФ, закуплено большое количество единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты ИВЛ, кардиомониторы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, аппарат для проведения тестирования, компьютерный томограф, видеобронхоскоп, спирографы и другая медтехника.

Напомним, в Ингушетии, так же, как и в других субъектах РФ, в последние месяцы отмечается рост новых выявленных пациентов с COVID-19. По данным федерального оперативного штаба на 16 ноября, в республике ежедневно подтверждается наличие вируса у 70−74 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло 8401 человека.