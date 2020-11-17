Климовский район, , 09:51 — REGNUM Памятник великому русскому писателю Антону Чехову установили в посёлке Климово Брянской области. Автором бюста стал не профессиональный скульптор, а работник Брянской таможни Максим Казаков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Антон Чехов

31-летний местный житель трудился над памятником писателю в свободное от работы время. На свои деньги таможенник залил фундамент, установил постамент, а на него — собственноручно изготовленный бюст Антона Чехова. Памятник стоит на одноимённой улице, где живёт семья скульптора-любителя. По словам мужчины, любовь к творчеству ему привил отец, с которым они вместе строили дом и украшали его необычной резьбой.

Работа над памятником заняла два месяца.