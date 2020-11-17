Южно-Сахалинск, , 09:44 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом, днём ранее — 123, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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За сутки ещё 73 человека на Сахалине справились с болезнью. За весь период пандемии в области излечились 6402 человека. Ещё 3266 пациентов с COVID-19 продолжают проходить лечение.

Всего на Сахалине лабораторно заражение коронавирусом подтвердилось у 9673 человек. Пять жителей области скончались от COVID-19.

По распоряжению губернатора региона Валерия Лимаренко для поликлиник на 16 млн рублей закупят 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, снизить риск заражения коронавирусом позволит правильное питание, поддержание уровня витамина D в организме и физические нагрузки, сообщил 17 ноября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью радио Sputnik.

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