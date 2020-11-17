Цхинвал, , 09:48 — REGNUM Решение возобновить очное обучение в школах Южной Осетии для учеников младших классов с 24 ноября приняли во время заседания коллегии министерства образования республики. Об этом 16 ноября сообщает агентство «Рес».

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По данным журналистов, в совещании, кроме и. о. министра образования и науки Натали Гассиевой приняли участие директора школ, а также главы городского и районных отделов образования. Глава министерства отметила, что для учеников 1 и 2 классов не получается организовать дистанционное обучение даже при большом желании, при этом, дети не перестают контактировать друг с другом во время карантина.

«Немаловажным считаем вопрос образования детей, однако бесспорно то, что главное, конечно, здоровье, оберегать которое задача каждого. Вместе с тем, видим детей на улицах, как они общаются друг с другом, их родители также выходят в магазин, по делам и т. д.», — сказала Гассиева.

Сообщается, что директора школ поддержали предложение вернуть полноценное обучение для младших классов. Они также отметили, что большинство родителей учеников выступают за обучение в школах. Возобновить очные занятия решили с 24 ноября. В республике в последнее время начали снижаться показатели распространения коронавируса, и ожидается, что эпидемиологическая обстановка через неделю улучшится.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в учебных заведениях Южной Осетии действует с 21 октября. Сначала его объявили до 15 ноября, но потом продлили до 15 декабря.