Монреаль, Канада, , 09:42 — REGNUM Подписчики сервиса Amazon Prime смогут получить необычную награду в игре Assassin's Creed Valhalla. Об этом 16 ноября сообщило издание Eurogamer.

За подписку на Amazon Prime геймеры получат облик голубя для своего ворона-спутника Сюнина. Помимо этого, им также станут доступны: броня, компоненты для улучшения драккара и новая лошадь.

Напомним, в Assassin's Creed Valhalla ворон Сюнин помогает главному герою Эйвору исследовать территорию с высоты птичьего полёта. К нему можно применять различные облики, купленные во внутриигровом магазине.

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