Москва, , 09:41 — REGNUM В России на выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет в регионы страны дополнительно направят почти 62 млрд рублей. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек», — говорится в пояснении к документу, опубликованному на сайте российского правительства 17 ноября.

В правительстве напомнили, что ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет, введённые указом президента РФ Владимира Путина с 1 января 2020 года, начались с 1 июня текущего года. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что общая сумма средств резервного фонда на выплаты семьям с детьми в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

Напомним, с 1 ноября 2020 года малообеспеченные семьи России смогут получать пособие на детей от трёх до семи лет по упрощённой схеме. Для их оформления граждане РФ могут не предоставлять сведения об алиментах, так как соответствующие ведомства должны будут сами получать нужную им для этого информацию.

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