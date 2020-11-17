Стокгольм, 17 ноября 2020, 09:40 — REGNUM У десяти сотрудников шведской общественной радиовещательной организации Sveriges Radio была выявлена коронавирусная инфекция. Еще 20 человек были помещены на карантин. Об этом сообщила газета Fria Tider.
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Как сообщают журналисты, к настоящему моменту Sveriges Radio является первым шведским средством массовой информации, пострадавшим из-за коронавируса в таком масштабе, так как ни одно другое издание или телеканал не сообщили о заражении своего персонала.
После того как коронавирус был подтвержден у десяти сотрудников Sveriges Radio, 20 журналистам пришлось отправиться на самоизоляцию.
Как подчеркивают журналисты Fria Tider, всего в штате редакции Sveriges Radio числятся порядка 200 человек.