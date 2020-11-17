Киев, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 11 968 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба минздрава Украины.

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Согласно данным министерства, за сутки в стране скончались 159 человек, 1610 пациентов госпитализированы.

Наибольшее число заразившихся за сутки зафиксировано в Киеве (1143), в Днепропетровской (808) и Одесской (761) областях.

За всё время пандемии на Украине выявили 557 657 случаев заражения, из них 9856 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Украины рассказали, что в случае отмены карантинных ограничений суточное число заражений вырастет до 30 тыс., а затем наступит коллапс системы здравоохранения.

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