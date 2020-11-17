Сан-Франциско, США, , 09:33 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер дополнения Melody of Mystery для игры Trine 4. Его опубликовали 16 ноября на YouTube-канале студии Modus Games.

В дополнении главным героям Trine 4 предстоит спасти студентов Астральной Академии из ловушки сновидений. Известно, что Melody of Mystery будет состоять из шести сюжетных уровней.

Напомним, Trine 4: The Nightmare Prince — это игра в жанре кооперативного платформера от американской независимой студии Modus Games. Её релиз состоялся в октябре 2019 года.

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