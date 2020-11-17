Москва, , 09:33 — REGNUM Для профилактики коронавирусной инфекции можно пользоваться детским мылом, сообщил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в эфире «Радио 1».

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По его словам, покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами не обязательно, это лишь способ сделать деньги.

Также на мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное», кроме того, оно может вызвать «нездоровый эффект», так как сушит кожу, добавил профессор.

«Мыть руки можно обычным детским мылом», — сказал он, добавив при этом, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что для борьбы с коронавирусной инфекцией обязательно нужно мыть руки с мылом. Это действительно помогает сохранить здоровье.

В ведомстве уточнили, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Оно не может уничтожить вирусы, так как вирусы — это не бактерии и устойчивость у них другая.

Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, которое есть в наличии дома.

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