Копенгаген, , 09:32 — REGNUM Правительство Дании и оппозиционные партии договорились ввести запрет на разведение, импорт и экспорт норок, сообщили в министерстве торговли и промышленности Дании.

Запрет на разведение норок введен до 31 декабря 2021 года. Участники переговоров также пришли к соглашению о юридических основаниях для уничтожения здоровых норок.

Во время переговоров стороны пришли к общему мнению, что разведение норок в условиях пандемии создает угрозу жителям Дании. В правительстве считают, что из-за норок будет снижена эффективность от вакцинации.

Согласно договоренностям, все норки на всех зверофермах должны быть уничтожены. Кроме того, звероловам, избавившимся от животных до 19 ноября, выплатят компенсацию за скорость в размере 30 крон ($4,5) за каждую норку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября правительство Дании приняло решение уничтожить всех норок на зверофермах из-за опасности передачи коронавируса людям.

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